Calcio in lacrime per Rino Marchesi, anche il Como: "Per sempre parte della nostra storia"

Colui che portò il Como per l'ultima volta nella storia in semifinale di Coppa Italia i biancoblù 40 anni fa. Come già tristemente noto, nelle ultime ore è stata ufficializzata la scomparsa di Rino Marchesi, ex mezzala dei lariani oltre che di Fiorentina e Lazio - tra le altre. Dopo vari club di Serie A, anche il club lombardo si è unito al cordoglio e ha speso un pensiero profondo tramite comunicato ufficiale:

"Como 1907 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, allenatore dei Lariani negli anni '80 durante la militanza in Serie A. Durante la sua permanenza al Como, Marchesi si è distinto per la sua professionalità e leadership, guidando la squadra alla storica semifinale della Coppa Italia 1985-86.

Il club si unisce al dolore della famiglia e dei suoi cari, ricordando con gratitudine la passione, la dedizione e l'impegno che ha dimostrato alla guida della squadra. Il suo lavoro e il suo contributo rimarranno per sempre parte della storia del Como", la conclusione della nota trasmessa.