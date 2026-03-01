L'Atalanta fa scappare via il Como, Sassuolo sopra il Bologna: Serie A, la classifica aggiornata
Il Sassuolo batte 2-1 l'Atalanta nella partita domenicale delle 15 di Serie A, scavalcando momentaneamente in classifica il Bologna, in attesa della partita di questo weekend dei rossoblù, impegnati domani alle 18:30 sul campo del Pisa.
Sconfitta che non ci voleva per l'Atalanta, che manca così l'opportunità di rispondere al Como, rimanendo a -3 dai lariani e a -1 dalla Juventus, che ha anche una partita in meno, dovendo giocare stasera sul campo della Roma. Guardando la classifica, alla Dea molto probabilmente staranno sperando in un pareggio.
Classifica di Serie A aggiornata dopo Sassuolo-Atalanta 2-1:
Inter 67 punti (27 partite giocate)
Milan 57 (27)
Napoli 53 (27)
Roma 50 (26)
Como 48 (27)
Juventus 46 (26)
Atalanta 45 (27)
Sassuolo 38 (27)
Bologna 36 (26)
Lazio 34 (26)
Parma 33 (27)
Udinese 32 (26)
Cagliari 30 (27)
Genoa 27 (27)
Torino 27 (26)
Fiorentina 24 (26)
Cremonese 24 (27)
Lecce 24 (27)
Pisa 15 (26)
Hellas Verona 15 (27)
Serie A, 27^ giornata - Le partite già giocate
Parma vs Cagliari 1-1
Como vs Lecce 3-1
Hellas Verona vs Napoli 1-2
Inter vs Genoa 2-0
Cremonese vs Milan 0-2
Sassuolo vs Atalanta 2-1