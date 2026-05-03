Domani Cremonese-Lazio, i convocati di Sarri: recupera Taylor, fuori Cataldi e Gila
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Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani in casa della Cremonese. Recupera Taylor dopo l'influenza nel corso della settimana, mentre restano fuori Cataldi e Mario Gila.
Portieri: Motta, Pannozzo, Giacomone
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Provstgaard, Lazzari, Marusic
Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Basic, Przyborek
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Maldini, Dia, Ratkov, Isaksen
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