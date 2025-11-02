Domani Lazio-Cagliari, i convocati di Sarri: il tecnico biancoceleste recupera solo Hysaj

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Cagliari (ore 20:45), posticipo della decima giornata di Serie A. Rispetto agli indisponibili annunciati, rientra solo Hysaj. Restano out invece Tavares, Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Rovella.

Di seguito i convocati della Lazio per la trasferta di Cagliari:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

Lazio, le ultime di formazione - Dopo aver fallito l’esame continuità a Pisa, la Lazio di Maurizio Sarri vuole una vittoria dopo i 9 punti conquistati nelle ultime cinque giornate. Il tecnico toscano deve fare i conti con l’infermeria e recupera solamente Hysaj, che però partirà dalla panchina dopo la tendinopatia che lo ha costretto a saltare la trasferta di Pisa. Contro il Cagliari possibile conferma per l’undici che ha battuto domenica scorsa la Juventus, con un dubbio per reparto. In difesa Lazzari è in vantaggio su Pellegrini, con Marusic che tornerebbe così a sinistra ai lati della coppia centrale composta ancora da Gila e Romagnoli davanti a Provedel. A centrocampo Vecino spera in una maglia da titolare, anche se Basic rimane avanti nel ballottaggio, mentre Cataldi e Guendouzi sono sicuri di giocare dal primo minuto. In attacco Dia sta facendo fatica e Sarri pensa anche alla soluzione con Pedro falso nueve, mentre sugli esterni nessun dubbio con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra.