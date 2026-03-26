Le partite di oggi: il programma di giovedì 26 marzo
Torna di prepotenza il calcio giocato nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo 2026.
Largo agli impegni di quelle nazionali che vanno a caccia di un posto ai prossimi Mondiali, cominciano ufficialmente i playoff per l'Italia, ma in generale per la zona europea. E non soltanto, perché in seconda serata per esempio c'è in programma la sfida tra Bolivia e Suriname, penultimo atto della zona nord-centro-sudamericana. Si giocano anche le qualificazione agli Europei Under 21, con gli Azzurrini di Baldini in campo nel tardo pomeriggio. E poi, tra le amichevoli spicca Brasile-Francia e c'è persino la Nations League, con le partite della lotta per non retrocedere dalla Lega C alla D.
Playoff Qualificazioni Mondiali - Semifinali (Europa)
18:00 – Turchia vs Romania
20:45 – Danimarca vs Macedonia del Nord
20:45 – Galles vs Bosnia-Erzegovina
20:45 – Italia vs Irlanda del Nord
20:45 – Polonia vs Albania
20:45 – Repubblica Ceca vs Irlanda
20:45 – Slovacchia vs Kosovo
20:45 – Ucraina vs Svezia
Playoff Qualificazioni Mondiali - Semifinali (Nord-Centro-Sud America)
23:00 - Bolivia vs Suriname
Qualificazione Europei Under 21
18:15 - Italia U21 vs Macedonia del Nord U21
UEFA Nations League (Spareggi retrocessione C/D)
18:00 - Gibilterra vs Lettonia
18:00 - Malta vs Lussemburgo
Amichevoli (Nazionali)
16:00 - Moldavia vs Lituania
18:00 - Cipro vs Bielorussia
18:00 - Georgia vs Israele
21:00 - Brasile vs Francia
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