Le partite di oggi: il programma di giovedì 26 marzo

Torna di prepotenza il calcio giocato nella giornata di oggi, giovedì 26 marzo 2026.

Largo agli impegni di quelle nazionali che vanno a caccia di un posto ai prossimi Mondiali, cominciano ufficialmente i playoff per l'Italia, ma in generale per la zona europea. E non soltanto, perché in seconda serata per esempio c'è in programma la sfida tra Bolivia e Suriname, penultimo atto della zona nord-centro-sudamericana. Si giocano anche le qualificazione agli Europei Under 21, con gli Azzurrini di Baldini in campo nel tardo pomeriggio. E poi, tra le amichevoli spicca Brasile-Francia e c'è persino la Nations League, con le partite della lotta per non retrocedere dalla Lega C alla D.

Playoff Qualificazioni Mondiali - Semifinali (Europa)

18:00 – Turchia vs Romania

20:45 – Danimarca vs Macedonia del Nord

20:45 – Galles vs Bosnia-Erzegovina

20:45 – Italia vs Irlanda del Nord

20:45 – Polonia vs Albania

20:45 – Repubblica Ceca vs Irlanda

20:45 – Slovacchia vs Kosovo

20:45 – Ucraina vs Svezia

Playoff Qualificazioni Mondiali - Semifinali (Nord-Centro-Sud America)

23:00 - Bolivia vs Suriname

Qualificazione Europei Under 21

18:15 - Italia U21 vs Macedonia del Nord U21

UEFA Nations League (Spareggi retrocessione C/D)

18:00 - Gibilterra vs Lettonia

18:00 - Malta vs Lussemburgo

Amichevoli (Nazionali)

16:00 - Moldavia vs Lituania

18:00 - Cipro vs Bielorussia

18:00 - Georgia vs Israele

21:00 - Brasile vs Francia