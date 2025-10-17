Domani Roma-Inter, i convocati di Gasperini: arriva la prima chiamata per Leon Bailey
Domani (sabato) alle 20.45 la Roma ospiterà l'Inter all'Olimpico. Una gara in cui mister Gasperini potrà contare anche su Leon Bailey (al netto del minutaggio in grado di garantire). L'attaccante giamaicano, arrivato in estate in prestito dall'Aston Villa, è alla prima convocazione stagionale: si era infatti infortunato al primo allenamento (lesione miotendinea del retto femorale destro) poche ore dopo il suo sbarco in città. Confermata invece l'assenza di Angelino.
Roma-Inter, ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini:
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy
Come arriva la Roma
Per il big match contro l’Inter, Gian Piero Gasperini sembra intenzionato a confermare il suo solito 3-4-2-1. La linea difensiva sarà formata da Celik, Mancini e Ndicka, con Svilar ancora saldo tra i pali. Sulla fascia destra, Wesley dovrebbe essere confermato titolare nonostante la contusione ricevuta contro la Fiorentina. Dalla parte opposta, potrebbe arrivare una chance per Tsimikas dato che Angelino è ancora ai box per una bronchite asmatica. In mezzo al campo spazio ai soliti Cristante e Koné, ormai coppia collaudata del tecnico giallorosso. Sulla trequarti si rivede Dybala, pronto a tornare dal primo minuto accanto a Soulé per supportare la manovra offensiva, con Bailey che si accomoda per la prima volta in panchina. Davanti, Dovbyk rimane il favorito per guidare l’attacco, con Ferguson pronto a subentrare.
