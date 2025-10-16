Roma, Bailey torna in gruppo: possibile vederlo in campo contro l’Inter?

Dopo Wesley e in attesa di Angelino – ancora alle prese con una bronchite asmatica che lo costringe a lavorare individualmente – anche Leon Bailey è finalmente sulla via del recupero. Nella seduta di ieri, il giamaicano è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo: primo segnale concreto verso il pieno rientro. Una notizia importante per Gian Piero Gasperini, che a pochi giorni dal big match Roma-Inter può vedere all’opera il suo esterno sinistro.

Bailey si era fermato il 20 agosto, alla sua prima seduta con i nuovi compagni, per una lesione miotendinea del retto femorale destro. Un infortunio che lo ha costretto a uno stop di quasi due mesi, proprio nel momento in cui la Roma cercava nuove soluzioni offensive. La sua velocità, l’imprevedibilità e il piede sinistro possono rappresentare una risorsa importante per la trequarti sinistra, reparto in cui i giallorossi non hanno grande abbondanza.

Ma potrà essere già a completa disposizione per Roma-Inter? Difficile. Se il padre-procuratore, nei giorni scorsi, ha infiammato i social scrivendo ai tifosi di preparare i pop corn per quando Bailey porterà il club capitolino in alto, Gasperini è sempre rimasto cauto. Nelle scorse settimane, infatti, il tecnico di Grugliasco ha ammesso di non pensare a Bailey, poiché è fermo da troppo tempo. Più che un ritorno da titolare, dunque, è plausibile immaginare una semplice convocazione contro i nerazzurri, magari con un breve spezzone nel finale soprattutto in caso di risultato da ribaltare. Il vero rientro potrebbe avvenire giovedì prossimo in Europa League contro il Viktoria Plzen, quando il numero 31 avrà ritrovato più ritmo e condizione.