Domani Roma-Torino di Coppa Italia, i convocati di Gasperini: rientra Bailey, fuori Ferguson
Domani sera la Roma ospita il Torino nel programma degli ottavi di finale di Coppa Italia. C'è una sorta di emergenza attacco da dover gestire per l'allenatore giallorosso Gian Piero Gasperini, che in attesa di un aiuto dal mercato ha un ventaglio di soluzioni piuttosto limitate per il proprio reparto offensivo.
Rientra in squadra Ndicka dopo l'avventura in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, Gasperini ritrova anche Bailey dopo il recente infortunio. Fuori invece Ferguson, così come l'altro numero nove Dovbyk.
ROMA vs TORINO, I CONVOCATI DI GASPERINI PER L'OTTAVO DI COPPA ITALIA
Portieri: Svilar, Vasquez, Zelezny.
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Ziolkowski, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Kone, Pisilli, Bah.
Attaccanti: Soulé, Dybala, Bailey, Arena, El Shaarawy.
