Domani Roma-Udinese, i convocati di Gasperini: out Ferguson, uomini contati in attacco

La Roma di Gian Piero Gasperini è pronta a tuffarsi nuovamente sul campionato, dopo aver ritrovato il sorriso in Europa League, andando a battere i Rangers ad Ibrox. C'è da riscattarsi - almeno nel risultato - anche in campionato, competizione in cui la formazione giallorossa è reduce dalla sconfitta di misura contro il Milan dell'ultimo turno.

L'allenatore di Grugliasco, in vista della partita di domani contro l'Udinese, ha diramato la lista dei convocati. Non recupera Ferguson, ancora ai box. E così per Gasperini le scelte saranno quasi obbligate in attacco, visto che gli uomini a disposizione saranno soltanto tre più Pellegrini e Baldanzi. Di seguito i convocati.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy