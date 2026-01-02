Ufficiale
Il Cosenza si rinforza in attacco: dal Trapani arriva Pietro Ciotti
Rinforzo in attacco per il Cosenza, dal Trapani arriva l'esterno offensivo Pietro Ciotti. Di seguito la nota del club:
Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Trapani i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Ciotti. L’esterno, nato a Nocera Inferiore il 31 luglio del 1999, ha giocato con i siciliani nell’ultimo anno e mezzo.
In carriera ha vestito le maglie anche di Nocerina, Ebolitana, Vibonese e Fidelis Andria tra Serie C e Serie D. Ciotti, che si trasferisce a Cosenza a titolo definitivo, ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno del 2027. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè.
Benvenuto nel branco, Pietro"
