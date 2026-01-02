TMW Radio Raspadori tra Roma e Lazio: dove andare? Ecco il commento degli ospiti

Giacomo Raspadori pronto a sbarcare nella Capitale. La Roma accelera ma c'è anche la Lazio sulle sue tracce. Dove potrebbe fare meglio? Ecco il commento degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "E' un giocatore molto bravo, potrebbe far bene a entrambe. Castellanos andando via ha sbloccato la situazione, so che stanno ai dettagli con la Roma, ma ne abbiamo viste tante sul mercato".

Marco Piccari: "Non è uno che dal punto di vista realizzativo ti cambia qualcosa. Non ho ancora capito che ruolo abbia questo giocatore. Alla Lazio sarebbe quasi titolare, mentre alla Roma no. Lo vedo meglio come caratteristiche nel calcio di Sarri".

Daniele Garbo: "Non so che ruolo abbia, ma farebbe più comodo alla Roma che alla Lazio. La Lazio ha bisogno di un centravanti, nel calcio di Gasperini andrebbe benissimo, lui esalta gli attaccanti. Può fare diversi ruoli, segna poco ma fa segnare gli altri".

Massimo Bonanni: "Non è una prima punta, Sarri ha fatto sbocciare Mertens ma aveva qualità, Raspadori è un buon giocatore ma è stato a Napoli un'alternativa valida e non un titolare. Penso possa essere un rinforzo per entrambe ma per entrambe non sarebbe risolto il problema attaccante. Alla Roma avrebbe meno spazio forse, ma la Lazio ha bisogno di un centravanti".

Paolo De Paola: "Mi sembrava più Roma, ma la svolta è la cessione di Castellanos, che crea un'opportunità importante. Tra Lazio e Roma c'è stata spesso molta competitività in fatto di giocatori e allenatori, che il mercato della Lazio possa svoltare con Raspadori non so, perché non è un centravanti ma piace a Sarri perché dialoga con i compagni. Sarebbe importante come acquisto".