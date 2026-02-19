Domani sarà una giornata chiave per l'Inter: in programma gli esami di Lautaro Martinez

L'Inter è rientrata oggi a Milano delusa dopo la sconfitta per 3-1 contro il Bodo/Glimt nel playoff di andata di Champions League, atterrando nella mattinata di giovedì. Domani è in programma l'unica seduta che i nerazzurri faranno prima della trasferta di Lecce, che affronteranno in piena emergenza, viste le squalifiche di Calhanoglu e Barella e gli infortuni di Dumfries e Lautaro Martinez. Da capire invece le condizioni di Zielinski, che al momento non preoccupa.

Quella di domani sarà una giornata chiave per Cristian Chivu e per il Toro di Bahia Blanca perché l'argentino farà gli esami e si capirà l'entità del problema muscolare che ha accusato in Norvegia. Un fattore determinante può essere stato il campo in sintetico, ma ormai ciò che è successo è storia e quello che interessa all'Inter è quanto dovrà star fermo l'attaccante.

Tornando indietro al mercoledì di Champions, l'approccio da parte dei nerazzurri non è stato negativo, poi però il Bodo/Glimt ha trovato il gol dell'1-0 e la partita si è messa in salita. La reazione dell'Inter c'è stata ed Esposito ha siglato l'1-1. Quando sembrava che la gara andasse in una direzione di equilibrio, ecco che all'improvviso gli uomini di Knutsen hanno accelerato e firmato due reti, che hanno determinato il 3-1 finale.