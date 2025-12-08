Parma, Benedyczak: "Ho chiesto a Pellegrino di poter battere il rigore, tre punti molto importanti"

Primo gol in Serie A per Adrian Benedyczak, che con un calcio di rigore perfetto ha deciso la sfida salvezza tra Pisa e Parma. Queste le sue parole nel post partita ai microfoni di DAZN: “Prima di tutto sono tre punti molto importanti per la squadra. Questo è anche il mio primo gol in Serie A e sono molto felice”.

Sul calcio di rigore hai parlato con Pellegrino, te lo hanno lasciato o era previsto?

“Oggi Mateo era il primo rigorista, ma gli ho chiesto se potessi batterlo perché mi sentivo molto bene. Stavo cercando il primo gol in Serie A, lo ringrazio”.

Dopo un inizio di stagione non facile per te ora cosa è cambiato?

“Lavoro come lavoravo prima, dobbiamo guardare in avanti e prepararci alla prossima partita”.

Cosa dà questa vittoria?

“Vale sempre tre punti, ora guardiamo alla prossima”.