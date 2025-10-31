Domani Udinese-Atalanta, i convocati di Juric: out Maldini. Non ce la fa De Roon

Sono ventidue i calciatori convocati da Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, per la prossima di campionato con l’Udinese, in programma domani alle 15 allo stadio Bluenergy.

Nessuno squalificato, da segnalare l’indisponibilità all’ultimo di Daniel Maldini per una contrattura all’adduttore sinistro, accusata nella rifinitura. Da capire se serviranno esami strumentali, il club valuterà domenica. Non ce la fa Marten De Roon, per il quale gli accertamenti hanno comunque escluso lesioni, e torna indisponibile anche Kolasinac, che era stato convocato nell’ultima di campionato ma rimarrà a Zingonia ad allenarsi. Out i soliti noti Scalvini e Bakker. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.

Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kossounou, Obric.

Centrocampisti: Bellanova, Bernasconi, Brescianini, Éderson, Musah, Pašalić, Samardžić, Zalewski, Zappacosta.

Attaccanti: De Ketelaere, Krstović, Scamacca, Sulemana