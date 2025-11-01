Verratti: "Mondiali mancati due volte per circostanze incredibili. Ci chiedevamo: com'è possibile?"

Intervistato da footmercato, Marco Verratti ha parlato della Nazionale e del rischio di non partecipare per la terza edizione consecutiva ai Mondiali:

"Dopo due volte in cui non siamo riusciti a qualificarci, una terza volta sarebbe una di troppo. Ci sono generazioni che non sono arrivate a quel punto. I miei figli non hanno mai visto l'Italia ai Mondiali. Sarà dura perché anche le altre volte che siamo stati eliminati, abbiamo vissuto circostanze incredibili. Abbiamo pensato: "Com'è possibile che siamo fuori?". Avevamo battuto il record di 35 partite consecutive senza sconfitte, eppure eccoci qui, non ai Mondiali. Perdiamo una partita e finiamo per giocare i playoff contro squadre ben preparate. Oggi abbiamo un allenatore che ha una grande voglia di vincere. Riesce a trasmetterla ai giocatori. Ora, penso che sia quasi inevitabile che affronteremo di nuovo i playoff. E a marzo, tutti devono essere pronti per quelle due partite. Spero che la fortuna sia dalla nostra parte".