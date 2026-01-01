Cosa ci dice il primo colpo di Paratici per la Fiorentina. Vanoli per info chiami... il CT

Manor Solomon è il primo acquisto di Fabio Paratici da dirigente (ancora ufficioso) della Fiorentina. Classe '99, legato al Tottenham da un contratto valido fino al 30 giugno 2028, si tratta di un'ala sinistra israeliana che in questa prima parte di stagione ha giocato nel Villarreal trovando tuttavia pochissimo spazio. Solo sei le presenze in quattordici partite di Liga, solo una partita disputata dall'inizio e un gol il 23 settembre contro il Siviglia.

Solomon s'è trasferito in Spagna sul finire dell'ultima finestra di calciomercato, ma ad agosto non ha collezionato presenze con gli spurs anche in virtù di un problema al polpaccio. Un mancato impiego che adesso gli permetterà di trasferirsi alla Fiorentina, il primo acquisto di un mese di gennaio che in casa viola si preannuncia di profonda rivoluzione.

Ventisei anni e un curriculum di tutto rispetto, è un esterno d'attacco di piede destro a cui piace partire dalla fascia mancina e poi accentrarsi. S'è messo in evidenza allo Shakhtar e poi, dopo una stagione in prestito al Fulham, s'è trasferito in quel Tottenham in cui non è mai riuscito a imporsi. Nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti del ritorno in Premier League del Leeds United, quest'anno come detto un altro passaggio a titolo temporaneo che però non sta producendo i risultati sperati.

Paratici che è ancora formalmente sotto contratto col Tottenham ha così messo in piedi il primo affare tra il suo vecchio club e il nuovo (probabilmente non sarà l'ultimo). Un'ala che indica fin da subito la necessità della Fiorentina di inserire in rosa esterni d'attacco necessari per un cambio modulo. Per dare un cambio di passo a una squadra monocorde.

Solomon nella prima parte di stagione s'è messo in evidenza soprattutto con la sua nazionale, contro l'Italia. Negli ultimi mesi ha sfidato due volte i ragazzi di Gattuso e soprattutto nel match di settembre, quello vinto 5-4 dall'Italia in Ungheria, ha messo in mostra tutte le sue qualità tecniche: un assist vincente, il 7 in pagella e giocate di grande qualità. Sarà il migliore del suoi anche nella gara di ritorno, nella partita di Udine che però ha visto l'Italia vincere in maniera decisamente più netta. Solomon insieme a Gloukh è la stella della nazionale israeliana, una squadra che dopo gli ultimi confronti Gennaro Gattuso conosce benissimo: Paolo Vanoli per ulteriori informazioni sul ragazzo può chiedere al CT.