Serie B, da Lovato a Guarino: ecco top e flop dell'Empoli

Dopo la retrocessione in B e la rivoluzione estiva, le aspettative in casa Empoli erano piuttosto alte, ma le cose non sono andate secondo i programmi. A pagare per primo è stato mister Pagliuca, esonerato lo scorso 14 ottobre e sostituito da Alessio Dionisi, tornato sulla panchina dei toscani. Nelle ultime ore del 2025 invece è arrivato l'esonero del direttore sportivo Gemmi, con l'Empoli che dopo 18 giornate è al nono posto, appena fuori dalla zona playoff. Di seguito il meglio e il peggio della rosa toscana nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Arrivato in estate dalla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto, Matteo Lovato si è rivelato il migliore per rendimento degli azzurri, superando di poco il portiere Andrea Fulignati. Sul gradino più basso del podio Salvatore Elia, poi la sorpresa più bella della stagione dell'Empoli: il giovane Bogdan Popov. Chiude la top five Stiven Shpendi.

1. Lovato (Empoli) 6.29 (14)

2. Fulignati (Empoli) 6.28 (18)

3. Elia S. (Empoli) 6.03 (15)

4. Popov (Empoli) 6.00 (10)

5. Shpendi (Empoli) 5.97 (15)

FLOP 5

La difesa è senza dubbio il punto debole, non è un caso che i tre peggiori per media voto siano del reparto arretrato: Gabriele Guarino, Nosa Obaretin e Franco Carboni. Nella flop five anche due centrocampisti come Gerard Yepes e Andrea Ghioni.

1. Guarino (Empoli) 5.67 (15)

2. Obaretin (Empoli) 5.72 (16)

3. Carboni (Empoli) 5.73 (11)

4. Yepes (Empoli) 5.75 (16)

5. Ghion (Empoli) 5.77 (13)