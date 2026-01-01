Serie B, da Berti a Bastoni: ecco top e flop del Cesena

Quella della compagine di Michele Mignani è stata una prima parte di stagione positiva. Trentuno punti a 90’ dal giro di boa non sono pochi. Soprattutto con cinque vittorie ottenuti lontano dal ‘Manuzzi’. Di seguito il meglio e il peggio della rosa romagnola nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Tommaso Berti è il migliore della truppa romagnola, secondo le pagelle di TMW. Alle sue spalle quel Jonathan Klinsmann che si sta giocando la convocazione al prossimo Mondiale con gli USA. Bene anche Ciervo e Frabotta. Castagnetti in Serie B è una garanzia. Perché avrebbe dovuto non esserlo in bianconero?

1. Berti (Cesena) 6.44 (18)

2. Klinsmann (Cesena) 6.42 (18)

3. Ciervo (Cesena) 6.41 (17)

4. Frabotta (Cesena) 6.25 (14)

5. Castagnetti (Cesena) 6.20 (15)