Serie B, da Berti a Bastoni: ecco top e flop del Cesena
Quella della compagine di Michele Mignani è stata una prima parte di stagione positiva. Trentuno punti a 90’ dal giro di boa non sono pochi. Soprattutto con cinque vittorie ottenuti lontano dal ‘Manuzzi’. Di seguito il meglio e il peggio della rosa romagnola nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:
TOP 5
Tommaso Berti è il migliore della truppa romagnola, secondo le pagelle di TMW. Alle sue spalle quel Jonathan Klinsmann che si sta giocando la convocazione al prossimo Mondiale con gli USA. Bene anche Ciervo e Frabotta. Castagnetti in Serie B è una garanzia. Perché avrebbe dovuto non esserlo in bianconero?
1. Berti (Cesena) 6.44 (18)
2. Klinsmann (Cesena) 6.42 (18)
3. Ciervo (Cesena) 6.41 (17)
4. Frabotta (Cesena) 6.25 (14)
5. Castagnetti (Cesena) 6.20 (15)
FLOP 5
I ‘peggiori per rendimento sono tutti ad un passo dalla sufficienza. Tranne uno: Simone Bastoni. Dopo aver ben figurato con Empoli e Spezia il centrocampista sembra non aver trovato ancora i giusti riferimenti al ‘Cavalluccio. La seconda parte di stagione potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi. E dare ulteriore spinta alla formazione.
1. Bastoni (Cesena) 5.64 (11)
2. Mangraviti (Cesena) 5.88 (17)
3. Adamo (Cesena) 5.95 (10)
4. Francesconi (Cesena) 5.97 (15)
5. Blesa (Cesena) 6.06 (18)