Gagliardini e Akpa Akpro per fare più di un anno di Hellas Verona. Anche Chiesa in scadenza

Come ormai è consuetudine da quando siede nella dirigenza dell'Hellas Verona una vecchia volpe come Sean Sogliano che nel capoluogo veneto, ogni sessione di mercato dei gialloblù potrebbe essere foriera di tante operazioni e volti nuovi importati nell'ecosistema della Serie A, spesso con intuizioni rivelatesi di successo.

Anche per provare a capire chi è più in bilico tra i calciatori che compongono la rosa attuale dell'Hellas Verona, può essere utile osservare chi abbia il contratto in scadenza con i gialloblù il prossimo 30 giugno. La parte principale la interpretano quei giocatori presi in prestito. I quali hanno tutti almeno il diritto di riscatto: è il caso per esempio dei difensori Unai Nunez (28 anni), proveniente dal Celta Vigo, Victor Nelsson (27) e Armel Bella-Kotchap (24) prelevati rispettivamente da Galatasaray e Southampton, ma anche Nicolas Valentini (24), ripreso dalla Fiorentina dopo i mesi conclusivi del 2024/25; oppure il centrocampista Moatasem Al Musrati (29) di proprietà del Besiktas o l'attaccante Gift Orban (23) arrivato dall'Hoffenheim. Ha invece l'obbligo di riscatto condizionato - anche alla permanenza in Serie A - un altro dei tanti difensori presi in estate da Sogliano, stavolta un profilo 'made in Serie A' come quello di Enzo Ebosse (26) dell'Udinese.

In scadenza di contratto il 30 giugno del 2026 con l'Hellas Verona ci sono però anche tre calciatori già di proprietà dei gialloblù. Due sono arrivati post-mercato estivo, da svincolati con firma su contratto annuale, e sono i centrocampisti d'esperienza Roberto Gagliardini (31 anni) e Jean Daniel Akpa-Akpro (33). Da qui a giugno, la società deciderà delle loro sorti. In scadenza anche il portiere di riserva Mattia Chiesa (25).