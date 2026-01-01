Inizia il 2026 e la Fiorentina va in ritiro. Da oggi al Viola Park, verso la Cremonese
TUTTO mercato WEB
Inizia il 2026 e, già dalle prime ore del nuovo anno solare, per la Fiorentina scatta anche il ritiro pre-partita rispetto alla partita che vedrà i viola opposti alla Cremonese, domenica prossima. A partire da oggi, infatti, la squadra gigliata sarà in ritiro al Viola Park.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Le più lette
1 Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro