TMW Il Milan temporeggia per il prestito di Disasi. C'è anche la Roma: pista concreta

Il centrale francese Axel Disasi è una delle grandi occasioni per il calciomercato che aprirà ufficialmente i battenti a partire dalla giornata di domani. Classe '98, legato da un contratto fino al 30 giugno 2029 a quel Chelsea che nell'estate 2023 lo pagò 45 milioni di euro, è un giocatore che può lasciare i blues in prestito secco dato che non rientra nei piani del manager Enzo Maresca. E' fuori rosa dalla scorsa estate, da quando il calciatore decise di rifiutare un paio di proposte dalla Premier League per dare priorità al ritorno al Monaco che però - alla fine - non s'è concretizzato.

Disasi da settimane è nome che sta valutando il Milan. Alla ricerca di un centrale che possa subito alternarsi ai titolari, il club rossonero sta valutando diversi profili: c'è Dragusin, non c'è più Thiago Silva (ufficialmente passato al Porto). Ci sono anche Milan Skriniar ed Eric Dier. C'è però soprattutto Disasi, difensore che ha già dato apertura totale al club rossonero. Che in caso di accelerata del Milan diventerebbe in tempi rapidi il secondo innesto proveniente dalla Premier dopo Niclas Fullkrug.

Negli ultimi giorni però non si sono registrati passi in avanti. Il Milan infatti dopo gli iniziali colloqui sta temporeggiando permettendo così l'inserimento di altre società. Quello di Disasi è profilo che piace anche in Premier e Bundesliga, mentre in Italia oltre ai rossoneri c'è la Roma. Quest'ultima resta pista concreta, con Gasperini che ha chiesto al suo direttore sportivo Massara anche un innesto in difesa oltre a due attaccanti e, possibilmente, un terzino sinistro che possa prendere il posto di Tsimikas.