Serie B, da Ghedjemis e Raimondo: ecco la top, senza flop, del Frosinone

Dalla salvezza senza passare dal playout per il caso Brescia, al primato in classifica: come è cambiato il mondo Frosinone in pochi mesi. Quella di Alvini sembrava una scommessa folle, soprattutto dopo le ultime stagioni del tecnico di Fucecchio. Invece l'ex Cremonese e Cosenza ha messo a tacere i critici ad ha chiuso il 2025 da prima della classe. Di seguito il meglio e il peggio della rosa laziale nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Il migliore dei ciociari è Fares Ghedjemis, che nelle medie targate TMW risulta fra i migliori di tutto il campionato. Alle sue spalle Ilias Koutsoupias e Giacomo Calò, poi Gabriele Bracaglia e Gabriele Calvani

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.64 (18)

2. Koutsoupias (Frosinone) 6.53 (17)

3. Calò (Frosinone) 6.50 (18)

4. Bracaglia (Frosinone) 6.29 (17)

5. Calvani (Frosinone) 6.28 (16)

FLOP 5

Parlare di flop è impossibile, al massimo possiamo trovare quelli leggermente "meno bravi" rispetto ai compagni. In questa speciale flop five, che di flop non ha niente, troviamo giocatori come Antonio Raimondo o Giorgi Kvernadze.

1. Raimondo (Frosinone) 6.04 (14)

2. Monterisi (Frosinone) 6.04 (12)

3. Oyono A. (Frosinone) 6.07 (14)

4. Zilli (Frosinone) 6.08 (12)

5. Kvernadze (Frosinone) 6.10 (15)