Serie B, da Ghedjemis e Raimondo: ecco la top, senza flop, del Frosinone
Dalla salvezza senza passare dal playout per il caso Brescia, al primato in classifica: come è cambiato il mondo Frosinone in pochi mesi. Quella di Alvini sembrava una scommessa folle, soprattutto dopo le ultime stagioni del tecnico di Fucecchio. Invece l'ex Cremonese e Cosenza ha messo a tacere i critici ad ha chiuso il 2025 da prima della classe. Di seguito il meglio e il peggio della rosa laziale nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:
TOP 5
Il migliore dei ciociari è Fares Ghedjemis, che nelle medie targate TMW risulta fra i migliori di tutto il campionato. Alle sue spalle Ilias Koutsoupias e Giacomo Calò, poi Gabriele Bracaglia e Gabriele Calvani
1. Ghedjemis (Frosinone) 6.64 (18)
2. Koutsoupias (Frosinone) 6.53 (17)
3. Calò (Frosinone) 6.50 (18)
4. Bracaglia (Frosinone) 6.29 (17)
5. Calvani (Frosinone) 6.28 (16)
FLOP 5
Parlare di flop è impossibile, al massimo possiamo trovare quelli leggermente "meno bravi" rispetto ai compagni. In questa speciale flop five, che di flop non ha niente, troviamo giocatori come Antonio Raimondo o Giorgi Kvernadze.
1. Raimondo (Frosinone) 6.04 (14)
2. Monterisi (Frosinone) 6.04 (12)
3. Oyono A. (Frosinone) 6.07 (14)
4. Zilli (Frosinone) 6.08 (12)
5. Kvernadze (Frosinone) 6.10 (15)