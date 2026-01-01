Martin non è in scadenza con il Genoa, c'è l'opzione. E non è nemmeno l'unico: la panoramica

Sono state settimane di grandi cambiamenti, le ultime attorno al Genoa, e anche nel prossimo futuro sono tutt'altro che da escludere rivoluzioni interne, che cambino volto in profondità anche alla squadra dopo le mutazioni societarie e sulla panchina, con il passaggio di guida tecnica da Vieira all'attuale mister Daniele De Rossi.

Anche guardando a quei giocatori in scadenza di contratto con il Genoa, si capisce il perché di questo preambolo. Solamente tra quelli già di proprietà del Grifone, se ne trovano sette. I due portieri Nicola Leali (32 anni) e Daniele Sommariva (28), per esempio, ma anche protagonisti più vistosi dell'attuale realtà rossoblù come l'ambitissimo esterno mancino Aaron Martin (28), sul quale però la società ligure vanta la possibilità di arrivare fino al 2027 tramite attivazione di un'opzione, o il centrocampista Morten Thorsby (29). Ha l'opzione per un altro anno l'attaccante Caleb Ekuban (31), ne sono sprovvisti invece Stefano Sabelli (32) e Junior Messias (34).

Non è finita qui, però, perché il Genoa ha anche dei giocatori in prestito, che aumentano la quantità di chi formalmente è in scadenza. Sono il portiere Benjamin Siegrist (33 anni) arrivato dal Rapid, il difensore Leo Ostigard (26), il centrocampista Jean Onana (25) di proprietà del Besiktas e due profili più offensivi come Albert Gronbaek (24) e Lorenzo Colombo (23), provenienti dal Rennes - come anche Ostigard - e Milan, presi tutti a titolo temporaneo con diritto di opzione o con obbligo di riscatto condizionato presenti nell'accordo. Prestito secco invece quello di Maxwel Cornet (29) dal West Ham, così come Valentin Carboni (23), il cui ritorno all'Inter è in aria di avvenire ben prima del 30 giugno, già adesso.