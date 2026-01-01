Serie B, da Festa a Bonfanti: ecco la top e flop del Mantova

Stagione davvero complicata per il Mantova, che dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno, in questa stagione sta faticando tantissimo. I virgiliani hanno chiuso il 2025 al penultimo posto, a farne le spese è stato mister Possanzini, esonerato e sostituto da Modesto. Di seguito il meglio e il peggio della rosa lombarda nelle prime 18 giornate della stagione 2025/2026:

TOP 5

Solo due giocatori hanno una media voto sufficiente, il portiere Marco Festa e il centrocampista Simone Trimboli. Poi un terzino e due mediani, un dato che rispecchia l'andamento della stagione del Mantova.

1. Festa (Mantova) 6.25 (18)

2. Trimboli (Mantova) 6.03 (17)

3. Radaelli (Mantova) 5.96 (13)

4. Paoletti (Mantova) 5.86 (11)

5. Artioli (Mantova) 5.85 (13)

FLOP 5

Pochi gol segnati in questa prima parte di stagione, il peggiore per rendimento è l'attaccante Nicholas Bonfanti che non è riuscito a ripetere quanto di buono fatto con la maglia del Pisa nella passata stagione. Sul podio della flop five David Wieser e Cristiano Bani

1. Bonfanti (Mantova) 5.45 (10)

2. Wieser (Mantova) 5.50 (11)

3. Bani (Mantova) 5.71 (14)

4. Castellini (Mantova) 5.75 (16)

5. Mensah (Mantova) 5.75 (12)