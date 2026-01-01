L'Atalanta ha solo due giocatori in scadenza, ma uno è un leader. Musah vale altri 26 milioni?

L'Atalanta ha cambiato pesantemente pelle in estate, salutando Gasperini dopo quasi un decennio fatto di scalate e grandi soddisfazione, per affidarsi prima a Juric e adesso, dopo che il progetto con l'allenatore croato è naufragato, a Palladino. Il volto della Dea è rinnovato rispetto a chi la guida dalla panchina, anche se per quanto riguarda il parco giocatori è stata scelta la continuità.

E questo tipo di valutazione si riflette anche sul tema della gestione dei contratti e dei rinnovi degli attuali protagonisti di casa Atalanta. Al momento sono infatti soltanto due i calciatori di proprietà della Dea con il contratto in scadenza tra poco più di 6 mesi, al 30 giugno, e sono due veterani come il difensore bosniaco Sead Kolasinac (32 anni) e il portiere di riserva Francesco Rossi (34). Nelle scorse settimane sono stati estesi già, mediante l'attivazione di opzioni, gli accordi con altri calciatori esperti dei nerazzurri: capitan De Roon (34), Djimsiti (32) e Zappacosta (33) hanno tutti prolungato fino al 2027.

C'è poi un giocatore che ha come fine prevista dell'esperienza all'Atalanta l'estate del 2026, a meno che non venga attivato il diritto di riscatto concordato con il Milan alla non banale cifra di 26 milioni di euro, ed è il centrocampista della nazionale statunitense - pur non convocato da quasi un anno - Yunus Musah (23 anni).