Inizio di gennaio complicato per l'Hellas Verona. Poi il calendario diventa (quasi) amico

Ogni anno per l'Hellas Verona salvarsi equivale a compiere un'impresa e questa stagione non fa eccezione. Gennaio prevede un calendario che inizierà a sorridere dalla seconda metà di gennaio in poi: i gialloblù infatti affronteranno Torino, Napoli, Lazio e Bologna nei primi 15 giorni del mese e Cremonese, Udinese e Cagliari nei restanti.

È altrettanto vero però che i veneti siano riusciti a mettere in difficoltà più volte le big in questo campionato e di conseguenza Zanetti spera di ripetersi. Di scontri diretti veri e propri tuttavia ce ne sarà soltanto uno, che chiuderà gli impegni in programma durante il mercato. A Cagliari gli scaligeri non potranno proprio sbagliare.

Il calendario durante il mercato

4 gennaio ore 18 - Hellas Verona vs Torino (18^ giornata Serie A)

7 gennaio ore 18.30 - Napoli vs Hellas Verona (19^ giornata di Serie A)

11 gennaio ore 18 - Hellas Verona vs Lazio (20^ giornata di Serie A)

15 gennaio ore 18.30 - Hellas Verona vs Bologna (Recupero della 16^ giornata di Serie A)

19 gennaio ore 18.30 - Cremonese vs Hellas Verona (21^ giornata di Serie A)

26 gennaio ore 20.45 - Hellas Verona vs Udinese (22^ giornata di Serie A)

Data e ora da definire - Cagliari vs Hellas Verona (23^ giornata di Serie A)