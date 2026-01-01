Bologna, Napoli, Arsenal e Dortmund: l'Inter si gioca tantissimo a gennaio, il calendario
Cristian Chivu e l'Inter si giocano tantissimo nel mese in cui è aperto il mercato. I nerazzurri apriranno il loro 2026 in casa contro il Bologna, la squadra che è la vera e propria bestia nera dei vicecampioni d'Europa, usciti in semifinale di Supercoppa contro i rossoblù. Poi 4 gare in 10 giorni: prima la trasferta di Parma, poi gli impegni casalinghi contro Napoli e Lecce e infine la gara di Udine.
Il 20 gennaio torna in campo la Champions e l'Inter se la vedrà con l'Arsenal, con cui deve ottenere un risultato positivo per sperare ancora di entrare tra le prime 8. La sfida al Pisa precederà invece l'ultimo scoglio europeo, il match di Dortmund. Chiusura con l'insidiosa partita dello Zini contro la Cremonese.
Il calendario durante il mercato
4 gennaio ore 20.45 - Inter vs Bologna (18^ giornata Serie A)
7 gennaio ore 20.45 - Parma vs Inter (19^ giornata di Serie A)
11 gennaio ore 20.45 - Inter vs Napoli (20^ giornata di Serie A)
14 gennaio ore 20.45 - Inter vs Lecce (Recupero della 16^ giornata di Serie A)
17 gennaio ore 15 - Udinese vs Inter (21^ giornata di Serie A)
20 gennaio ore 21 - Inter vs Arsenal (7^ giornata di Champions League)
23 gennaio ore 20.45 - Inter vs Pisa (22^ giornata di Serie A)
28 gennaio ore 21 - Borussia Dortmund vs Inter (8^ giornata di Champions League)
Data e ora da definire - Cremonese vs Inter (23^ giornata di Serie A)