Possibile rivoluzione estiva all'Inter, tanti senatori a fine contratto sono in aria di salutare

La scorsa estate è stata quella in cui l'Inter ha voltato pagina rispetto ai quattro anni con Simone Inzaghi in panchina, per quanto però il complesso della rosa nerazzurra non sia stato rivoluzionato. Un appuntamento che potrebbe invece realizzarsi nella prossima, di estate, anche considerando il numero non trascurabile di giocatori che hanno il contratto in scadenza al prossimo 30 di giugno.

In casa Inter, guardando alla prossima stagione, si respira già una certa aria di cambiamenti, di rinnovamento dei volti. Sono infatti ben sei i calciatori di proprietà in scadenza con la società nerazzurra e le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane fanno pensare che un addio di massa non sia uno scenario da considerarsi in fondo impossibile. A partire dai portieri, visto che potrebbero salutare sia il titolare Yann Sommer (37 anni) che il terzo Raffaele Di Gennaro (32), così come in difesa possono fare lo stesso i centrali veterani Francesco Acerbi (37) e Stefan De Vrij (33) - e quest'ultimo magari pure prima - o il multiuso Matteo Darmian (36), assente dal campo da tempo per l'infortunio al polpaccio. A questo gruppetto già nutrito e di peso, va aggiunto anche un volto chiave degli ultimi anni come Henrikh Mkhitaryan (36), il quale ha però perso centralità in questa stagione e potrebbe quindi anche essere salutato tramite svincolo a fine contratto.

Ultimo, ma non ultimo, l'unico calciatore acquistato in prestito in estate dall'Inter per la propria prima squadra: Manuel Akanji (30 anni, nell'immagine) è diventato in tempi brevissimi un punto di riferimento nella difesa di Chivu, l'obbligo di riscatto scatta con la vittoria eventuale dello Scudetto ma in casa nerazzurra appare ben chiara l'idea di trattenerlo a Milano anche ben oltre questa stagione.