Finalmente è l'anno di Harry Kane. Bayern e Inghilterra, attenti a questi due...

Undici reti in sei partite giocate in Bundesliga. Quattro reti in due partite giocate in Champions League. Due reti in una gara giocata in DFB Pokal. Tre reti in cinque partite del Mondiale per Club. Una rete nella sfida di Supercoppa di Germania. E' ufficialmente l'anno di Harry Kane che anche con l'Inghilterra ha segnato in sette delle ultime otto partite giocate, eccezion fatta per quella contro Andorra, vinta comunque due a zero dai Leoni d'Albione.

E' l'anno dell'Uragano, che oggi alle 18:30 sfida il Borussia Dortmund in uno scontro d'alta classifica in Bundesliga con la maglia del suo Bayern Monaco. Istruzioni per i naviganti: i bavaresi, in questa stagione, con Vincent Kompany, sono una reale macchina da guerra e da gol. In campionato sei partite, sei vittorie, venticinque gol fatti e solo tre subiti. Il Dortmund è a meno quattro, il Lipsia a meno cinque e via andando dietro tutte più staccate. Una vittoria contro i gialloneri permetterebbe non solo al Bayern di allungare ma anche di mettere quel vuoto tra sé e le altre concorrenti, o presunte tali, per il Meisterschale, difficile da colmare. Tecnicamente e anche psicologicamente.

Lasciare il Tottenham, per chi aveva vissuto sempre nella confort zone ma nell'altro rovescio della medaglia non aveva mai vinto un titolo, è stato comunque un atto di coraggio. Contrappasso: pronti via, zero titoli per Kane. Che poi s'è rifatto e forse sbloccato. Definitivamente. Lui, il Bayern Monaco e l'Inghilterra. Forse il Mondo ha scoperto i nuovi grandi favoriti, e non solo per la Bundesliga…