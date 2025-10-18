Ballottaggio Pio-Bonny, Chivu avverte l'Inter: "Con la Roma serve lucidità"

Torna la Serie A e le parole, finalmente, lasciano spazio al campo. L'Inter questa sera fa vista alla capolista Roma e la partita ha un sapore particolare. Soprattutto per i due allenatori. Cristian Chivu ritrova il suo passato e lo abbraccia con un sorriso. Gasperini invece è sempre rimasto l'ex dal dente avvelenato per i suoi trascorsi in nerazzurro e vorrebbe invertire la scia di risultati negativi nei recenti match contro il Biscione. Questioni di campo ma anche di ambizioni scudetto. Siamo alla settima giornata e la partita ha un peso specifico rilevante. Al di là delle dichiarazioni di rito.

Chivu e le due chiavi per la vittoria. Thuram, recupero tutto da definire

Non ha usato giri di parole Cristian Chivu per presentare il match contro i giallorossi. L'allenatore rumeno ha sottolineato la continuità data da Gasperini al lavoro di Ranieri, evidenziando come l'ex allenatore dell'Atalanta abbia trovato il giusto equilibrio tra solidità difensiva e marcatura a uomo. Serviranno "Lucidità e coraggio", Chivu dixit, per superare una retroguardia organizzata come quella giallorossa, che ha in Svilar un portiere in stato di grazia. La partita con la Roma è la prima di un percorso molto arduo all'interno del quale Chivu spera di recuperare al più presto Marcus Thuram. Il suo rientro però è ancora tutto da definire.

Lautaro inamovibile, ballottaggio Pio Esposito-Bonny

Lautaro Martinez ci sarà. Cristian Chivu per tenere alta la tensione non crea figlie figliastri ma contro i giallorossi un punto fermo sembra essere il numero dieci nerazzurro. Il Toro l'anno scorso è stato il match winner della partita dell'Olimpico e al suo fianco potrebbe riproporsi la coppia con Ange Yoan Bonny. L'ex Parma è rimasto ad Appiano ed è favorito su Pio Esposito, sulla cui gestione si è espresso lo stesso tecnico rumeno: "Dobbiamo essere consapevoli che lui sia un giocatore dell’Inter e della nazionale, la pressione fa parte del gioco". All'Olimpico però dovrebbe partire dalla panchina.