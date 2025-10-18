Un problema grosso e altri due dubbi seri nel Milan, ma davanti torna Leao

La sosta ha causato al Milan tantissimi problemi. Oltre alla lesione al soleo del polpaccio di Adrien Rabiot, che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese, i rossoneri devono fare i conti con l'infortunio di un altro top player della squadra e di questo inizio di campionato: Christian Pulisic; l'americano, infatti, ha subito con la sua nazionale una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra e starà fuori per almeno tre settimane.

Gli altri problemi

E non è finita qui. Oltre ai due giocatori più noti, per i quali si prevedevano referti medici negativi, c'è da fare i conti anche con le condizioni non certo perfette di Pervis Estupinan, tornato dalla nazionale con un problema alla caviglia: l'esterno rossonero è infatti in forte dubbio per la gara di domenica contro la Fiorentina a San Siro. Dubbi anche sulla presenza di Christopher Nkunku che ieri e l'altro ieri non si è allenato a causa di un pestone all'alluce: l'attaccante francese, tornato al gol con la maglia della Francia durante questa sosta, ha svolto ieri terapie e un lavoro personalizzato. Potrebbe stringere i denti, ma dal primo minuto davanti si vedranno Leao e Santiago Gimenez.

Una buona notizia

L'unica buona notizia verso la Fiorentina riguarda Alexis Saelemaekers. l'esterno belga, rientrato dagli impegni con la sua nazionale con un piccolo problema muscolare, ha svolto tutto l'allenamento di ieri in gruppo e dunque, se lavorerà con i compagni anche nella rifinitura di oggi, sarà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara di domani a San Siro contro la Fiorentina.