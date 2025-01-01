IFFHS, miglior undici mondiale: Donnarumma unico italiano, Lamine Yamal con un ex Inter

La IFFHS ha reso noti i suoi migliori giocatori dell’anno 2025. L'unico italiano a spiccare nel lussuoso undici titolare al mondo è Gianluigi Donnarumma, attuale portiere del Manchester City nonché leader della Nazionale italiana, reduce da una stagione stellare al PSG con tanto di trionfo in Champions League oltre agli trofei ottenuti in Francia. Spicca poi un ex Inter, colonna portante della corsia destra della truppa degli invincibili di Luis Enrique e vincitore del Pallone d'Oro africano, il marocchinno Achraf Hakimi.

Insieme a lui altri quattro compagni del Paris, Pacho da centrale e Nuno Mendes braccetto sinistro adattato, con il Pallone d'Oro eletto quest'anno Ousmane Dembélé e il mago di centrocampo Vitinha. Dopodiché, nella formazione stellare compaiono due rappresentanti del Barcellona come Pedri e Lamine Yamal. Il centrocampista canterino torna a figurare tra l’élite mondiale, consolidato come uno dei registi più influenti del panorama europeo.

Al suo fianco, il talento di Rocafonda che compie un ulteriore passo nella sua carriera da stella assoluta: a soli 18 anni, l’esterno blaugrana entra tra i migliori calciatori del pianeta dopo essere finito solamente alle spalle di Dembele per il Pallone d'Oro. Il resto della squadra è completato da nomi di primissimo livello come Kylian Mbappé (Real Madrid), bomber Haaland del City e Harry Kane che sta infrangendo record su record al Bayern Monaco.

Miglior squadra del mondo secondo IFFHS (3-3-4): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Nuno Mendes; Lamine Yamal, Pedri, Vitinha; Dembele, Kane, Haaland, Mbappe.