Donnarumma: "Haaland fantastico. Ha spinto molto per farmi arrivare al City"

Nella sua intervista a Sky Sport il portiere del Manchester City e della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, ha parlato anche del suo rapporto speciale con Erling Haaland: "È un ragazzo fantastico, tranquillo. Ama la famiglia e ci siamo trovati, abbiamo un feeling naturale. Ci sentivamo anche quando giocavamo contro, so che ha spinto tanto per farmi venire qui ed è veramente un amico. Giocare con lui è molto più facile".

Il campionato inglese è a detta di tutti il migliore al mondo, come sono stati i primi mesi?

"Non mi aspettavo questo impatto così positivo in Premier ma il merito è della squadra che mi ha accolto benissimo. Sono partito bene e devo dire che il campionato è diverso, c'è tanta corsa e intensità nelle partite".

Come è stato accolto dai tifosi?

"Benissimo, sono veramente speciali. Fin dalla prima partita ho sentito la connessione tra me e loro, una cosa fantastica. Ti danno qualcosa in più che poi ti permette di fare determinate cose anche in partita. Quando facciamo gol esulto con loro e si è creato davvero qualcosa di speciale per me".

Cosa l'ha colpita del lavoro di Guardiola?

"Ho una stima incredibile per il mister, mi aiuta tantissimo e abbiamo un rapporto eccezionale. Sono felice di giocare per lui".