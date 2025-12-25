Donnarumma: "Al City sono veramente felice. Non mi aspettavo un impatto così"

Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e della Nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport partendo dal suo arrivo ai Citizens: "Mi hanno fatto sentire importante fin da subito, volevo venire qui e sono contento della scelta che ho fatto. Ringrazio il presidente e il direttore che hanno fatto di tutto per avermi. Sono veramente felice qui".

Come va la vita a Manchester, dopo Parigi?

"In tanti mi avevano detto che a Manchester si vive bene, è una città perfetta per un calciatore e anche la mia famiglia è felice. Non sono uno che esce spesso, preferisco stare a casa e per questo anche se piove un po' di più non è una cosa importante".

Il campionato inglese è a detta di tutti il migliore al mondo, come sono stati i primi mesi?

"Non mi aspettavo questo impatto così positivo in Premier ma il merito è della squadra che mi ha accolto benissimo. Sono partito bene e devo dire che il campionato è diverso, c'è tanta corsa e intensità nelle partite".

Come è stato accolto dai tifosi?

"Benissimo, sono veramente speciali. Fin dalla prima partita ho sentito la connessione tra me e loro, una cosa fantastica. Ti danno qualcosa in più che poi ti permette di fare determinate cose anche in partita. Quando facciamo gol esulto con loro e si è creato davvero qualcosa di speciale per me".

Cosa l'ha colpita del lavoro di Guardiola?

"Ho una stima incredibile per il mister, mi aiuta tantissimo e abbiamo un rapporto eccezionale. Sono felice di giocare per lui".

Il rapporto con Haaland?

"È un ragazzo fantastico, tranquillo. Ama la famiglia e ci siamo trovati, abbiamo un feeling naturale. Ci sentivamo anche quando giocavamo contro, so che ha spinto tanto per farmi venire qui ed è veramente un amico. Giocare con lui è molto più facile".