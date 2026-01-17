Dopo il like, un altro segnale per la Roma? Zirkzee non si allena col Man United

Le indiscrezioni attorno a Joshua Zirkzee continuano ad accendere il mercato della Roma. L’attaccante olandese è tornato al centro dei rumors dopo aver saltato la prima seduta di allenamento agli ordini del nuovo tecnico Carrick, un’assenza che non è passata inosservata e che ha immediatamente riaperto il dibattito sul suo futuro.

In casa Roma - si legge sul Corriere dello Sport - il suo nome resta cerchiato in rosso. L’infortunio di Artem Dovbyk ha infatti ridotto il ventaglio di soluzioni offensive a disposizione di Gian Piero Gasperini, che guarda con interesse a profili in grado di dare qualità, presenza fisica e continuità al reparto avanzato. In questo senso, Zirkzee viene considerato un rinforzo ideale: un attaccante moderno, capace di muoversi tra le linee, dialogare con i compagni e offrire profondità, caratteristiche perfettamente compatibili con le richieste tattiche del tecnico.

A rendere il quadro ancora più suggestivo è arrivato anche un piccolo segnale dal mondo social. L’ex centravanti del Bologna ha messo “like” al post di presentazione di Donyell Malen, nuovo acquisto giallorosso e connazionale. Un gesto che, nel linguaggio del calciomercato, viene spesso letto come un possibile indizio, alimentando le speranze dei tifosi romanisti.

Per ora, però, si resta nel campo delle suggestioni. La Roma osserva con attenzione, consapevole che molto dipenderà dalle evoluzioni legate al recupero di Dovbyk e dalle scelte del Manchester United sul futuro dell’olandese. Ma il nome di Zirkzee, intanto, continua a restare caldo.