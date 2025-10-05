Lazio, il progetto dei mancati riscatti: i "colpi" estivi grazie a Parma e Fiorentina

Come possono i mancati riscatti di due giocatori considerati esuberi non più tardi di un anno fa trasformarsi nei colpi più pregiati dell'estate? Lazio-Torino è l'emblema del paradosso che la Lazio sta vivendo ormai da mesi e il delitto perfetto si è verificato proprio davanti a Marco Baroni. Le uniche due novità rispetto alla rosa che lo scorso anno era a disposizione dell'attuale tecnico granata sono costate al Toro tre punti che forse avrebbe meritato. Matteo Cancellieri e Danilo Cataldi sono l'emblema del momento difficile che sta vivendo la Lazio anche fuori dal campo, nonostante il presidente Lotito ieri abbia ribadito come si tutta colpa di un indice "definito di stupidità". La doppietta dell'esterno classe 2002 e il rigore con la fascia da capitano al braccio del centrocampista hanno salvato la Lazio dalla quarta sconfitta nelle prime sei giornate, un dato preoccupante specialmente se si pensa che dopo la sosta i biancocelesti affronteranno Atalanta e Juventus.

Lazio, i ringraziamenti a Parma e Fiorentina

E pensare che la Lazio non può lodarsi del proprio lavoro, né tantomeno prendersi dei meriti che non ha. Se Cancellieri e Cataldi sono a disposizione di Maurizio Sarri è "merito" di Parma e Fiorentina, che a giugno hanno deciso di non esercitare i diritti di riscatto fissati l'estate precedente. Due operazioni che sarebbero state abbordabili per le due società, ma potenzialmente devastanti in negativo per la Lazio. Le cessioni di Cancellieri e Cataldi non avrebbero sbloccato il mercato in entrata e avrebbero privato Maurizio Sarri di due pedine che si stanno rivelando fondamentale. Cancellieri ha segnato tre gol in cinque giorni tra Genoa e Torino, il Parma ha deciso di non riscattarlo per sette milioni di euro, una cifra quasi irrisoria in un'estate dove i Ducali hanno incassato circa 80 milioni di euro dalle cessioni. Sarebbero bastati solo tre milioni alla Fiorentina per riscattare Danilo Cataldi dopo una stagione da protagonista in maglia viola. La società toscana ha preferito ringiovanire il reparto, facendo le fortune della Lazio. Che senza Cancellieri e Cataldi adesso vivrebbe una situazione ancor più critica.