Dopo un mese, riecco Thuram: l'Inter raddoppia a Sassuolo, altro assist per Dimarco
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta testuale di Sassuolo-Inter su TMW
Dopo un mese torna al gol Marcus Thuram: l'Inter raddoppia a Sassuolo. Cross del solito Dimarco, il francese di prima mette il pallone alle spalle di Muric, 2-0 nerazzurro al 28'.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Le più lette
2 Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile