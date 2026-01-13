Doppia sfida milanese per il Lecce, Di Francesco: "Non dobbiamo sentirci fuori posto"

"La forza che ha in tutto l'organico”. Ecco cosa Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce che domani sera sfiderà l’Inter, teme della formazione di Cristian Chivu: “Sono molto bravi ad attaccare sugli esterni, a creare superiorità con i braccetti - ha detto il tecnico in conferenza stampa -. Se difendiamo e basta dobbiamo farlo bene, qualche accorgimento lo sto facendo. Dovremo avere più copertura, volevo farlo domenica, poi abbiamo preso il primo gol… Non doveva girare nel modo giusto.

Possiamo discutere su chi doveva fare la punta, ma vorrei far capire a tutti che il Lecce non deve sentirsi sbagliato. Se partiamo dai primi 60 minuti abbiamo mostrato di essere superiori al Parma. Questi falli ingenui sono inaccettabili, ma vorrei ci servissero da lezione. Non dobbiamo andare nella disperazione assoluta. Avete visto quanto mi rodeva… Ho riflettuto tanto, ci dobbiamo preparare per le altre".

Per il Lecce non sarà una settimana semplice. Dopo l’Inter, i salentini rimarranno a San Siro per sfidare il Milan domenica sera: “Dobbiamo approcciare nella maniera giusta - ha continuato Di Francesco -. Ho detto che bisogna crederci sempre, il risultato è dietro l'angolo, non ci possiamo permettere determinati errori dentro la gara. Il livello dell'avversario è altissimo, l'attenzione va triplicata. Passi dal sentirti tranquillo, e io non l'ho mai pensato, ad altre situazioni. Va alimentata la speranza, si vive di questo nella vita, serve esaltazione e non negatività perché questa sovrasta il nostro modo di pensare. Bisogna essere positivi. Fa rabbia che dopo una prestazione tu debba portare a casa niente".