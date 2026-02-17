Spalletti non rischia Cambiaso, ma il subentrato Cabal lo tradisce: Noa Lang firma il 2-2
Galatasaray-Juventus inizia con una novità nelle fila bianconere. Luciano Spalletti sceglie infatti di lasciare negli spogliatoi Andrea Cambiaso, autore dell’azione da cui è nato il pari bianconero, ma anche ammonito nel primo tempo. Dentro, al suo posto, Juan Cabal.
È proprio il nuovo entrato, però, a rendersi protagonista di una clamorosa topica: Cabal rompe la linea difensiva per raddoppiare un avversario già marcato da Locatelli. Yilmaz può così tirare: Di Gregorio respinge, ma l'ex Napoli Noa Lang ribatte in rete. È 2-2 a Istanbul.
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
