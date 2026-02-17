La Juve si fa male da sola: pasticcio Thuram-Kelly, Lang ringrazia e raddoppia: 4-2 Galatasaray
TUTTO mercato WEB
La Juventus continua a farsi del male da sola, il Galatasaray non può che approfittarne. È Noa Lang, autore di una doppietta, a firmare il 4-2 dei turchi sui bianconeri.
L’azione. La rete del raddoppio dei padroni di casa nasce da un pasticcio in area tra Thuram e Kelly: la brutta palla del centrocampista francese diventa pessima, nei piedi del difensore. Osimhen morde e offre a Lang, che batte Di Gregorio.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Le più lette
3 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Ora in radio
Primo piano
Chivu, le critiche e Spalletti: "Non rispondo a chi parla per frustrazione. I primi sono sempre odiati"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile