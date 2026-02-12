Brignone oro nel SuperG, dieci mesi dopo l'infortunio. Il Milan: "Ispirazione per tutti noi"

Federica Brignone ha vinto in queste ore la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, nella specialità SuperG. Una prestazione eccezionale per un'atleta che solo 10 mesi fa era sdraiata su un letto d'ospedale, alle prese con un terribile infortunio che le aveva provocato la rottura della testa del perone, del piatto tibiale e del legamento crociato del ginocchio. Dieci mesi dopo, ecco lo straordinario oro olimpico.

Un'impresa sportiva che non è sfuggita neanche al Milan, club di cui la Brignone è grande tifosa. "Un'ispirazione per tutti noi. Sei un fenomeno, Fede", ha scritto la società rossonera sui suoi canali social per rendere omaggio alla sciatrice azzurra.