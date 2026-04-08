Juventus-Atalanta sarà la finale di Coppa Italia Primavera. Parma e Sassuolo al tappeto

Sarà Juventus-Atalanta la finale di Coppa Italia Primavera 2025/26.

In serata si sono giocate le due semifinali, che hanno visto i bianconeri avere la meglio sul Parma per 2-0 grazie alle reti di Francesco Leone e Arman Durmiši. Stesso risultato con cui l'Atalanta ha liquidato il Sassuolo, decidono le reti di Pedretti e Camara.

La finale si giocherà all'Arena Civica Gianni Brera di Milano mercoledì 29 aprile.