Juventus-Atalanta sarà la finale di Coppa Italia Primavera. Parma e Sassuolo al tappeto
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Sarà Juventus-Atalanta la finale di Coppa Italia Primavera 2025/26.
In serata si sono giocate le due semifinali, che hanno visto i bianconeri avere la meglio sul Parma per 2-0 grazie alle reti di Francesco Leone e Arman Durmiši. Stesso risultato con cui l'Atalanta ha liquidato il Sassuolo, decidono le reti di Pedretti e Camara.
La finale si giocherà all'Arena Civica Gianni Brera di Milano mercoledì 29 aprile.
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