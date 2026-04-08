Atletico corsaro a Barcellona, Musso: "Mi sono preparato tanto per farmi trovare pronto"

Juan Musso, portiere dell'Atlético Madrid, ha commentato ai microfoni di Sky il successo dei colchoneros al Camp Nou di Barcellona. Ecco le sue parole:

"Bello vincere qui, mancano ancora 90 minuti. Gli episodi sono girati a favore nostro. Abbiamo fatto un buon primo tempo, possiamo migliorare ma siamo a buon punto".

Sul mani di Pubill, già ammonito. Al momento di rinviare dal fondo, il difensore lo ha immediatamente bloccato con la mano, calciando poi lui stesso la punizione.

"L'arbitro non ha ritenuto volesse prendere un vantaggio. L'intenzione era giocare la palla e basta".

Cosa aspettarsi al ritorno?

"Partita contro una delle migliori squadre al mondo. Mi fido di questo gruppo che può fare una grande prestazione. Personalmente mi sono preparato tanto per farmi trovare pronto ed è arrivato questo momento".