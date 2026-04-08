TMW Gattuso, hai visto Ruggeri? Lamine Yamal sbatte sull’ex Atalanta, nemmeno convocato per i playoff

A otto giorni dalla disfatta di Zenica, Matteo Ruggeri si prende la scena, ma ovviamente con la maglia dell’Atlético Madrid. Il laterale ex Atalanta, non convocato da Gennaro Gattuso per i playoff che hanno visto protagonista in negativo la Nazionale italiana con la terza mancata qualificazione ai Mondiali, è stato assoluto protagonista della gara, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, vinta dai Colchonerso in casa con l’Atlético Madrid.

Una prestazione per nulla scontata, specie considerando il diretto avversario. Lamine Yamal ha incantato, come fa sempre quando ha un pallone tra i piedi e accelera come se fosse un ghepardo in mezzo alla savana. Però, a conti fatti, il teenager più forte al mondo, non è riuscito a incidere sotto l’aspetto più importante: i momenti decisivi della partita, e soprattutto il risultato. Ha sbattuto su Ruggeri.

I numeri del laterale classe 2002 in serata sono più che positivi: due tackle vinti (quattro tentati), due intercetti, quattro duelli di terra vinti su otto affrontati. Cinque recuperi di palla. Se non sembrano straordinari, sono da inquadrare in una serata nella quale il bergamasco ha affrontato, con tutta probabilità, il miglior giocatore al mondo in questo momento. Una prova “bloccata” - la heat map lo ha raramente visto superare il centrocampo -, ma efficace. Una parola che sarebbe servita tantissimo all’Italia come, forse, Ruggeri, anche considerando l’indisponibilità di Udogie. Non il primo errore di Gattuso, ma uno dei tanti.