Champions, che dolore per il Liverpool: 2-0 dal PSG, Kvara in gol. Semifinale ipotecata?

Al Parco dei Principi si chiude un monologo del PSG, ai danni di un Liverpool fantasma in quel della capitale francese. Nel primo tempo ci pensa una rete di Doué deviata da Gravenberch al minuto 11 per rompere gli equilibri, con un Mamardashvili commovente a tenere a galla i Reds nonostante le continue sfuriate dei campioni d'Europa in carica.

Nella ripresa lo spartito di gara non cambia, Khvicha Kvaratskhelia sigilla la vittoria con un 2-0 di arte pura: lanciato in area da Joao Neves, superato Gravenberch, prima di dribblare Mamardashvili e sfondare la porta per un raddoppio doloroso per il Liverpool di Slot. Tolto un rigore dall'arbitro, inizialmente assegnato per contatto Konate-Zaire Emery al minuto 71: su review al monitor e richiamo del VAR è cambiata la decisione e il penalty cancellato.

Nessun cambio (Gakpo, Isak e Curtis Jones) ha sortito effetto, i Reds hanno rischiato l'imbarcata nel finale, con un palo centrato da Dembele prima dell'uscita dal campo per sostituzione (dentro Lucas Hernandez) su ovazione del pubblico parigino.

Giochi chiusi e quarti d'andata di Champions League che vanno al PSG: con due gol di scarto le cose si mettono benissimo per Luis Enrique, sebbene il ritorno ad Anfield non sia una passeggiata. Ma la semifinale potrebbe già essere stata ipotecata questa sera da Doue e l'ex Napoli Kvara.