Liverpool, ritorno in salita col PSG. Van Dijk: "Se ci crediamo? Al 100%, ad Anfield..."

Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Amazon Prime Video dopo la sconfitta pesante per 2-0 incassata contro il PSG nei quarti d'andata di Champions League: "Dura giocare contro di loro. È stata una partita complicata. Abbiamo avuto un paio di opportunità dove avremmo potuto fare meglio, pù lucidi davanti alla porta, sfortunatamente non è stato così. Non abbiamo avuto così tante occasioni poi...".

Che problemi avete avuto in difesa?

"Penso che se guardi come giocano, dal centrocampo in su... ti lasciano indietro. Se Dembele o Doue possono venire in mezzo, pressarci... ci sono stati momenti in cui avremmo potuto prendere il pallone. Ma bisogna anche rispettare la loro qualità, sono una squadra che gioca insieme da tanto tempo. Abbiamo avuto problemi a prendere delle decisioni comunque, la difesa a tre non ci ha aiutati, loro sono molto pericolosi".

Credete di avere ancora l'energia per giocarvi a casa il ritorno?

"Al 100%. Questi ultimi giorni sono stati duri, come squadra, come capitano e in altre maniere. Tante. Ma siamo il Liverpool, non dobbiamo dimenticarcelo, per il club, per l'emblema. Noi giochiamo a casa settimana prossima, abbiamo l'energia necessaria, con la nostra atmosfera. Poi è un privilegio giocare per il Liverpool, lo sarà giocare ad Anfield. Ce la metteremo tutta per giocare contro il PSG, proviamoci".