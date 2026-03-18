TMW Drago e il consiglio a Gattuso: "Bernardeschi è ancora un top, serve alla Nazionale"

Il suo acquisto da parte del Bologna in estate era stato accolto con un certo scetticismo dalla tifoseria rossoblù, eppure Federico Bernardeschi ci ha messo pochissimo a diventare uno dei punti fermi della squadra di Vincenzo Italiano. Sono sei le reti stagionali fin qui, quattro in Europa League (compresa quella nella gara d’andata contro la Roma) e due in campionato.

Intervistato da TMW, mister Massimo Drago, tecnico che lo ha lanciato nel calcio dei grandi ai tempi del Crotone, non ha mai avuto dubbi sulla sua capacità di essere competitivo fin da subito in Serie A dopo gli anni in MLS:

"Me lo aspettavo perché a Bologna c’è un direttore come Sartori, che valuta i giocatori a 360 gradi. Hanno capito che Federico aveva ancora tanto da dare e hanno fatto un ottimo acquisto. Penso sia utile anche per la Nazionale: in un momento in cui c’è poca qualità, la sua esperienza può servire molto alla causa azzurra".