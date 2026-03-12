Bologna, Bernardeschi: "Nazionale? Il pensiero c'è sempre. Dobbiamo crederci"

Federico Bernardeschi, numero 10 del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Europa League contro la Roma: "Mi alleno forte, da quando sono arrivato e ora i frutti arrivano. Sono contento di questo".

Alla Nazionale ci pensi?

"Il pensiero alla Nazionale c'è sempre".

Grande intesa con Rowe?

"Sì, ma c'è intesa con tutti. Il mister vuole creare superiorità e la squadra ci sta mettendo nelle condizioni per far questo. Stasera dovevamo chiudere la partita, contro grandi squadre come la Roma non puoi permetterti di sbagliare. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così. Sto bene e sono contento per la squadra, non è scontato giocarsi un ottavo di Europa League. La partita ci è sfuggita un po' di mano con degli errori ma adesso c'è il ritorno e ci penseremo".

Volete arrivare in fondo?

"Quando affronto una competizione penso sempre di arrivare in fondo, se siamo qua c'è un motivo. Siamo una grande squadra e ci dobbiamo credere, non sarà facile però se assumiamo questa consapevolezza qui ci può far bene".