Bologna, Bernardeschi: "Roma fortissima, ma le nostre sensazioni sono positive"

Federico Bernardeschi, numero 10 del Bologna, è stato intervistato da Sky Sport a pochi minuti dal derby italiano contro la Roma, valido per gli ottavi di finale di Europa League: "E' un'opportunità, sappiamo di affrontare una squadra di assoluto valore ma siamo in casa nostra e cercheremo di sfruttare lo stadio e i tifosi".

Come arrivate a questa gara?

"Il mister cerca sempre di mettere la squadra nelle condizioni migliori, per farci giocare al meglio. In questo periodo stiamo bene, abbiamo avuto una battuta d'arresto in campionato e ci dispiace ma stasera siamo concentrati su questa".

Che sensazioni hai per questa gara?

"Le sensazioni sono positive, è una gara assolutamente difficile contro una squadra fortissima però sappiamo qual è la nostra forza e la nostra consapevolezza. Cercheremo di vincere questa partita".