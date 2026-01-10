Due giocatori lasciano la Serie A, l'Inter pensa al colpaccio Vlahovic: le top news delle 22

Prosegue il programma della 20^ giornata di Serie A, che rilancia nelle posizioni più elevate della classifica la Roma. Almeno in attesa che giochino le altre prime della classe, infatti, con il 2-0 al Sassuolo la squadra di Gasperini aggancia momentaneamente il Milan al 2° posto ex aequo alle spalle della capolista Inter e sopra al Napoli, ma con due partite in più su tutti. Ora in campo l’Atalanta, in vantaggio contro il Torino e alla caccia di punti preziosi per rilanciare la propria candidatura nella corsa europea.

C’è però anche il calciomercato invernale e le sue evoluzioni da tenere d’occhio in questo sabato sera: due giocatori danno l’addio alla Serie A. Il primo è Pablo Mari, che lascia la Fiorentina per raggiungere l’Al Hilal. Sarà dunque lui il rinforzo difensivo per Simone Inzaghi, che aspettava probabilmente di poter accogliere uno tra Acerbi o De Vrij ma dovrà ‘accontentarsi’ dello spagnolo. L’altro in Serie A ancora doveva arrivarci ed è un figlio d’arte che ripartirà dall’Ajax: definito l’accordo per il prestito con diritto di riscatto dal Milan, che si manterrà una percentuale sulla futura rivendita, di Maximilian Ibrahimovic. Il classe 2006 vestirà la maglia dei biancorossi di Amsterdam, proprio come il padre (che ha curato la trattativa) quando aveva più o meno la sua età.

Tante voci anche sul futuro di Dusan Vlahovic. Con il pesante contratto in scadenza, il suo addio alla Juventus sembra sempre più scontato e le voci su chi potrebbe accoglierlo si sprecano. In Serie A la squadra più accreditata è il Milan, ma occhio anche all’Inter che sta iniziando a pensare al colpaccio a costo zero per l’estate. Sul serbo ci sono però anche il Barcellona, il Bayern Monaco e le big di Premier League attente.